Украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич продолжает делиться личными замечаниями и впечатлениями в Инстаграм. В этот раз исполнительница заговорила о том, о чем больше не может молчать.

В этот раз Злата решила похвалиться интригующим образом в прозрачном платье из черных кружев. Массивные золотые украшения и макияж преобразили вид Златы.

«Просто не могу больше держать эту красоту! 🖤 Есть большой соблазн показать полный сет, но буду делиться постепенно 🙌🏼 Девушки, Вы все сделали эту съемку особенной! Спасибо 🥹 за талант и вайб…» - пишет Злата.

В сети принялись выражать свое мнение:

«Нереальная девочка 💔; Какая Вы изысканная!; Невероятная 💔; Роскошная; Но Вы невероятна 😍 такая хрупкая и женственная 🥀 очень хорошие снимки; Ребята, держите себя в руках 😄

Солнышко, ты прекрасна😍🔥😍; Как теперь жить, как себя отвлечь от такой красоты?».

Также Злата пожаловалась, как из-за соседей ей не удается поспать. Более того, некоторые люди делают это намерено, чтобы помешать ей или соседям.

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