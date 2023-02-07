Учасник «МастерШеф. Битва сезонів», фіналіст «МастерШеф»-8 та учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Владислав Міцкевич став ведучим шоу і тепер працюватиме в одному кадрі з Олею Поляковою, пише Politeka.net.

Нагадаємо, новий розважальний проєкт буде називатись «Він готує, вона керує». Побачити його можна буде на телеканалі ТЕТ.

Сам Міцкевич дуже пишається таким поворотом подій і навіть вирішив звернутись до українців. А саме до своїх критиків, яких завжди було багато за часів його участі у «МастерШеф».

«Я знаю, що у багатьох тріщать пукани від заздрощів, що в мене все виходить. Хочу додати… Це тільки початок», - написав Міцкевич на своїй сторінці в Інстаграм.

Додамо, у «МастерШеф. Битва сезонів» вирішили пригадати Міцкевича як одного з яскривих учасників.

«… Влад показав себе не лише як кулінар високого рівня, а й як справжній друг. Його дружба з Павою стала воістину легендарною, адже ці двоє на проекті практично не розлучалися. Звісно, Влад має і свою ахіллесову п'яту. Цього сезону його підвели роли, які вщент розкритикувала переможниця 3 сезону МастерШеф. Професіонали Елеонора Баранова», -йдеться у коментарі до відео.

Однак дехто з телеглядачів висловив думку, що саме Пава тягнув «Міцика» весь сезон.

«Пава тяг Влада весь сезон, а в результаті на його місці у фіналі опинився Влад. А чому? А тому, що Пава всі свої моральні сили вклав у іншу людину. А може відповідь за той фінал із Троцьким прилетіла?», «Міцик і суперфінал- смішно. Людина яка сиділа у Пави на плечах , заявляє що все було чесно - ха ха», «Зайняв місце Пави», «Найгниліший учасник за всі сезони МШ».

Нагадаємо, раніше Міцкевич розповів, як потрапив на шоу вже у якості телеведучого.

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