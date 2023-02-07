Популярний український виконавець, народний артист України Павло Зібров, який активно веде свою сторінку до Instagram, поділився зворушливими кадрами зі свого візиту до військового шпиталю. Як виявилося, артист вирішив підтримати українських захисників піснями та спілкуванням.

На кадрах можна побачити, як Павло зібрав у холі медустанови військових, їхніх відвідувачів та медперсонал. Вони весело співали у мікрофон разом із артистом, пританцьовували, багато спілкувалися та фотографувалися. Судячи з відео, Зібров заходив окремо до палат до тих пацієнтів, які не змогли бути присутніми на спільному святі, теж спілкувався і залишав автографи на згадку.

У підписі до публікації Павло Зібров поділився своїми емоціями після цього візиту: "Вчора побували з невеликим концертом для наших військових у шпиталі. Співали, багато говорили і піднімали настрій і дух. Багато хто пройшов полон, багато хто на реабілітації і чекає на протезування, різні історії, різні долі... Але одна велика віра в Перемогу, непохитність, сила і мужність в очах!Дуже радий особисто подякувати нашим Героїм за наш спокій.Будьте здорові, наші незламні воїни, нехай Господь Бог береже вас!Дякую чарівним @anzhelanorboeva та @marinakolomiec за організацію! Слава Україні! Героям слава!".

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