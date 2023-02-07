Популярный украинский исполнитель, народный артист Украины Павел Зибров, который активно ведет свою страницу в Instagram, поделился трогательными кадрами со своего визита в военный госпиталь. Как оказалось, артист решил поддержать украинских защитников песнями и общением.

На кадрах можно увидеть, как Павел собрал в холле медучреждения военных, их посетителей и медперсонал. Они весело пели в микрофон вместе с артистом, пританцовывали, много общались и фотографировались. Судя по видео, Зибров заходил отдельно в палаты к тем пациентам, которые не смогли присутствовать на общем празднике, тоже общался и оставлял автографы на память.

В подписи к публикации Павел Зибров поделился совими эмоциями после этого визита: "Вчера побывали с небольшим концертом для наших военных в госпитале. Пели, много говорили и поднимали настрой и дух. Многие прошли плен, многие на реабилитации и ждут протезирования, разные истории, разные судьбы… Но одна великая вера в Победу, несгибаемость, сила и мужество в глазах! Очень рад лично поблагодарить наших Героев за наш покой. Будьте здоровы, наши несокрушимые воины, пусть Господь Бог хранит вас! Спасибо очаровательным @anzhelanorboeva и @marinakolomiec за организацию! Слава Украине! Героям Слава!".

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