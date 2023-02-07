Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян раптово з'явився на лінії фронту та звернувся до українців.

Арсен Мірзоян - відомий український співак, який одружений на Тоні Матвієнко. Зіркова пара має спільну доньку Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі - Народної артистки України Ніни Матвієнко. При цьому Арсен має своїх двох синів, а Тоню — дочку Уляна. Не забуває Мірзоян про Інстаграм, де знову після тривалої відсутності з'явився з важливим повідомленням.

"Бахмут. Гаряче. Дуже.

Тому коротко і про конкретику:

93-а бригада дуже потрібна рації!", - написав Арсен у публікації і поділився фотографіями з Бахмута.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"І там десь мій брат, разом із усіма нашими козаками. Найсильніших їм ангелів охоронців. Вірю! Все буде Україна!!!!!";

"Бахмут... серце криється. За кожне місто і село, за будинок і дитячий майданчик, а найбільше - за людські життя...";

"Арсене, захисти Боже Вас і всіх наших козаків!!! Велике Вам Дякую!!! Швидше нам Перемоги!";

" Мене тут поправляв інстаграм, що словом занадто порушую права....А ЯК висловити свій біль і розпач, дивлячись те що, як руйнують твою країну, гинуть люди і зламана життя мільйонів???? " .

Нагадаємо, Тоня Матвієнко здивувала кадрами з дочкою від Арсена Мірзояна.

А ще Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко показала, як із чоловіком та мамою готувала олів'є на фронт.

Також Politeka писала, що 75-річна Ніна Матвієнко зізналася українцям у "гріху"