Арсен Мірзоян - відомий український співак, який одружений на Тоні Матвієнко. Зіркова пара має спільну доньку Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі - Народної артистки України Ніни Матвієнко. При цьому Арсен має своїх двох синів, а Тоню — дочку Уляна. Не забуває Мірзоян про Інстаграм, де знову після тривалої відсутності з'явився з важливим повідомленням.
"Бахмут. Гаряче. Дуже.
Тому коротко і про конкретику:
93-а бригада дуже потрібна рації!", - написав Арсен у публікації і поділився фотографіями з Бахмута.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"І там десь мій брат, разом із усіма нашими козаками. Найсильніших їм ангелів охоронців. Вірю! Все буде Україна!!!!!";
"Бахмут... серце криється. За кожне місто і село, за будинок і дитячий майданчик, а найбільше - за людські життя...";
"Арсене, захисти Боже Вас і всіх наших козаків!!! Велике Вам Дякую!!! Швидше нам Перемоги!";
" Мене тут поправляв інстаграм, що словом занадто порушую права....А ЯК висловити свій біль і розпач, дивлячись те що, як руйнують твою країну, гинуть люди і зламана життя мільйонів???? " .
Нагадаємо, Тоня Матвієнко здивувала кадрами з дочкою від Арсена Мірзояна.
А ще Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко показала, як із чоловіком та мамою готувала олів'є на фронт.
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