Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец, который женат на Тоне Матвиенко. У звездной пары есть общая дочь Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки - Народной артистки Украины Нины Матвиенко. При этом у Арсена есть своих двое сыновей, а у Тони дочь Ульяна. Не забывает Мирзоян и об Инстаграм, где снова после длительного отсутствия объявился с важным сообщением.

"Бахмут. Горячее. Очень.

Поэтому кратко и о конкретике:

93-я бригада очень нужно рации!", - написал Арсен в публикации и поделился фотографиями с Бахмута.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"И там где-то мой брат, вместе со всеми нашими казаками. Самых сильных им ангелов телохранителей. Верю! Все будет Украина!!!!!";

"Бахмут... сердце кроется. За каждый город и село, за дом и детскую площадку, а больше всего - за человеческие жизни...";

"Арсен, защити Боже Вас и всех наших казаков!!! Большое Вам Спасибо!!! Скорее нам Победы!";

"меня здесь поправлял инстаграмм, что я словом слишком нарушаю права....А КАК выразить свою боль и отчаяние, глядя на то, как разрушают твою страну, гибнут люди и сломана жизнь миллионов????".

Напомним, Тоня Матвиенко удивила кадрами с дочерью от Арсена Мирзояна

А еще Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко показала, как с мужем и мамой готовила оливье на фронт

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