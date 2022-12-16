Лучший вариант узнать, что же хочет ребенок получить от Святого Николая, это написать вместе с ним письмо, так и сделала Тоня Матвиенко.

Как сообщает Politeka.net, 19 декабря многие украинцы отпразднуют День Святого Николая, когда стоит собираться с семьей дома, сходить в церковь и порадовать близких приятными подарками. Украинская певица Тоня Матвиенко умилила посланием младшей дочери Нины к Святому Николаю. Фото письма она показала в Инстаграм-Сториз.

Лучший вариант узнать, что же хочет ребенок получить от Святого Николая, это написать вместе с ним письмо. Взрослых о желаемом подарке также можно осторожно спросить. Так вот дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна тоже подготовилась. 6-летняя Нина написала, что она хотела бы получить от святого Николая.

В частности, маленькая Нина трогательно попросила о самом главном у святого, чтобы закончилась война. Ну ище, как настоящая девочка, пожелала новуб красивую юбку.

Стоит отметить, что до войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения россии на Украину певица с дочерьми переехала в Португалию, а затем с младшей – в Великобританию. Старшая дочь артистки вернулась в Украину.



Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. Он живет вместе с тещей.

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