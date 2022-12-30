Известная певица Тоня Матвиенко поделилась теплыми кадрами, как они с мужем и мамой присоединились к нарезке оливье для военных.

Известная украинская певица и дочь народной артистки Нины Матвиенко Тоня Матвиенко, которая с начала войны выехала за границу, а потом вернулась, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз артистка выложила теплые фото, на которых показала, как они с волонтерами готовили салат оливье для украинских защитников.

Судя по геолокации Тоня вместе с мамой и мужем Арсеном Мирзояном побывали в Яремче в Ивано-Франковской области, где присоединились к волонтерской инициативе. По словам певицы, они все вместе нарезали ингредиенты для целой тонны салата оливье, который отправится к украинским военным на фронт.

"Вместе с @arsen_mirzoian, мамой и мной сегодня присоединились к многолетнему проекту "Салат для солдат-9", основанному волонтером Юрием Тирой и его командой. Сегодня мы нарезали 1 тонну ингредиентов для новогоднего салата Оливье нашим защитникам и защитницам. Три автомобиля, 1 тонна салата, вкусности, мандарины отправятся по линии фронта, а всего в рамках этого проекта отправятся 17 автомобилей и 10 тонн салата, чтобы подарить нашим героям радость и позитив. Объединяясь, мы побеждаем", - рассказала Матвиенко в подписи к публикации.

Напомним, "Каждый новый день…": Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Как сообщала Politeka, "Боже, какой стыд": Позитив из "Время и Стекло" снял клип с Тринчер и нарвался на критику.

Также Politeka писала, что "На всю страну...": Ефросинина вывела Притулу на неожиданное откровение.