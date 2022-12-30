Известная украинская певица и дочь народной артистки Нины Матвиенко Тоня Матвиенко, которая с начала войны выехала за границу, а потом вернулась, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз артистка выложила теплые фото, на которых показала, как они с волонтерами готовили салат оливье для украинских защитников.
Судя по геолокации Тоня вместе с мамой и мужем Арсеном Мирзояном побывали в Яремче в Ивано-Франковской области, где присоединились к волонтерской инициативе. По словам певицы, они все вместе нарезали ингредиенты для целой тонны салата оливье, который отправится к украинским военным на фронт.
"Вместе с @arsen_mirzoian, мамой и мной сегодня присоединились к многолетнему проекту "Салат для солдат-9", основанному волонтером Юрием Тирой и его командой. Сегодня мы нарезали 1 тонну ингредиентов для новогоднего салата Оливье нашим защитникам и защитницам. Три автомобиля, 1 тонна салата, вкусности, мандарины отправятся по линии фронта, а всего в рамках этого проекта отправятся 17 автомобилей и 10 тонн салата, чтобы подарить нашим героям радость и позитив. Объединяясь, мы побеждаем", - рассказала Матвиенко в подписи к публикации.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Индексация пенсий в 2023 году: когда украинцам ожидать повышения выплат
"У нас есть тайное оружие": в Минобороны сделали заявление после новой атаки рф
Жизнь 20-летней роженицы оборвалась во время родов, родные обвиняют врачей: "Никогда на состояние здоровья не жаловалась"
Подарок россиянки 10-летнему сыну взбудоражил украинцев: "Видео не о том, какой плохой..."
Напомним, "Каждый новый день…": Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.
Как сообщала Politeka, "Боже, какой стыд": Позитив из "Время и Стекло" снял клип с Тринчер и нарвался на критику.
Также Politeka писала, что "На всю страну...": Ефросинина вывела Притулу на неожиданное откровение.