Через кілька років після гучного конфлікту між Олексієм Дурнєвим та Лесею Нікітюк в українських глядачів з'явилася надія на їхнє примирення, пише Politeka.net.

Приводом стало інтерв'ю Дурнєва Маші Єфросиніній, вірніше його анонс, в якому Дурнєв говорить про якусь історію, яку він хотів би виправити.

Глядачі миттєво припустили, що мова може йти саме про сварку з Нікітюк.

«Так, ну раз пішла така гулянка, чекаємо на примирення Олексія з Лесею», «Хотілося б, щоб дурнів з Лесею нарешті помирилися», «Заінтригували!», «Невже ми дочекаємося примирення року?».

Також багато хто зізнається, що зовсім не очікував, що Дурнєв погодиться на «Іспит».

«Це трапилося, нарешті!», «Боже, моє серце зупинилося!», «Чекаю з нетерпінням!», «Ого, несподівано!».

Зазначимо, що раніше конфлікт у Дурнєва був і з Машею Єфросініною. Так, за словами Маші, блогер спочатку погодився прийти до неї на «Іспит», вони обговорювали умови. Потім несподівано Олексій, відповідаючи на запитання своїх підписників, написав, що не піде, бо не може визначитися, хто така Маша Єфросиніна — суперзірка з минулого чи інтерв'юер. Звісно, ​​такий вислів зачепив телеведучу.

«Якщо я вас так сильно дратую, якщо ви дозволяєте собі ось так про жінку висловлюватись, тоді просто не приходьте. Я добу намагаюся зрозуміти, навіщо так принижувати. Це якось низько, Льоша. Прикро, неприємно, не по-чоловічому, не по-пацянськи. Чесно я вам скажу», - казала Маша.

Раніше у Дурнєва відбулася гучная сварка з Нікітюк. За його словами, Леся сама йому зателефонувала та попросила не робити піар на її імені. Телеведуча це підтвердила: "Я тобі дзвонила. Але я попросила тебе "не перегинати". Ти можеш робити скільки завгодно влогів, можеш підписувати "Леся Нікітюк" хоч по 200 разів під своїм влогом, я тобі не забороняю. Тому що завдяки таким людям, як я, у тебе є робота. Виходить, що ми твої роботодавці, а ти наш вічний раб».

Коментуючи сварку, Олексій розповідав, що з Лесею вони знайомі давно і він не міг припустити, що дівчина так відреагує на жарти. Також він стверджував, що Нікітюк сама дозволила йому «пісочити» її у своїх влогах.

«Вона зателефонувала. Я піднімаю слухавку — і натхненний після попередньої розмови: «Привіт, Лесю!» А вона така каже: «Слухай сюди…» Просто ось так. "Я не дивлюсь це. Але мені сказали, що вже занадто. Тож…" Коротше, там якісь різкі слова. Мовляв, припиняй піаритися на моєму імені та на мені. Придумай собі щось своє», - розповідав Дурнєв.

За його словами, з того часу вони з Лесею не спілкувалися, а своїм співробітникам сказав, що тепер вони не використовують її ім'я, замилюють обличчя та змінюють голос: «Але продовжуємо її коментувати. І називаємо її "людина, чиє ім'я нам заборонено вимовляти вголос".

Нагадаємо, зірка Квартал 95 після розлучення заявив про готовність стати героєм шоу "Холостяк".

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