Розпочато зйомки нового телешоу, ведучою якого стала Леся Нікітюк, але задоволені далеко не всі.

Так, деякі українці впевнені, що зараз не до веселощів і нових телепроектів, пише Politeka.net.

Дізнавшись про зйомки шоу «Є питання», користувачі соцмереж не стримались від критику, в тому числі і на адресу телеведучої Лесі Нікітюк.

«Яке шоу, війна в країні!», «Які проекти ?! Ви що з глузду з’їхали ?! Леся, паровознюка тобі мало? Для чого це все? Люди без світла сидять а ви х…ьою страждаєте», «Війна в державі!».

Інші ж впевнені, що людям дуже важко догодити і критика буде завжди: «Хороше виклали нові проекти і т.д - погано, погане теж погано! Не догодиш нікому».

Додамо, шоу «Є питання» - цеадаптація американського формату Family Feud, популярного в 70-80-х (знімається і дотепер). В Україні була відома російська версія «Сто к одному». В оригінальному шоу дві сім’ї вгадували найпоширеніші відповіді людей на різноманітні питання.

1 березня 2022 року, у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну, компанія-ліцензіар Fremantle припинила продаж та ліцензування форматів для російського ТБ.

Раніше Леся Нікітюк показала, як повертається на роботу вперше за рік.

Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.

Крім того, Politeka.net писала, що Нікітюк чесно відповіла, чи робила щось із своїми губами.