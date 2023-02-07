Спустя несколько лет после громкого конфликта между Алексеем Дурневым и Лесей Никитюк у украинских зрителей появилась надежда на их примирение, пишет Politeka.net.

Поводом стало интервью Дурнева Маше Ефросининой, вернее его анонс, в котором Дурнев говорит о некой истоории, которую он хотел бы исправить.

Зрители тут же предположили, что речь может идти именно о ссоре с Никитюк.

«Так, ну раз пошла такая гулянка, ждем примирения Алексея с Лесей», «Хотелось бы, чтобы дурнев с Лесей наконец помирились», «Заинтриговали!», «Неужели мы дождемся примирения года?».

Также многие признаются, что вовсе не ожидали, что Дурнев согласится на «Экзамен».

«Это случилось, наконец!», «Боже, мое сердце остановилось!», «Жду с нетерпением!», «Ого, неожиданно!».

Отметим, что ранее конфликт у Дурнева был и с Машей Ефросининой. Так, по словам Маши, блогер сначала согласился прийти к ней на «Экзамен», они обсуждали условия. Потом неожиданно Алексей, отвечая на вопросы своих подписчиков, написал, что не пойдет, потому что не может определиться, кто такая Маша Ефросинина — «суперзвезда из прошлого или интервьюер». Естественное, такое высказывание задело телеведущую.

«Если я вас так сильно раздражаю, если вы позволяете себе вот так о женщине высказываться, тогда просто не приходите. Я сутки пытаюсь понять, зачем так унижать. Это как-то низко, Леша. Обидно, неприятно, не по-мужски, не по-пацански. Честно я вам скажу», — говорила Маша.

Ранее у Дурнева произошла громкая размолвка с Никитюк. По его словам, Леся сама ему позвонила и попросила не делать пиар на ее имени. Телеведущая это подтвердила: "Леш, я тебе звонила. Но я попросила тебя "не перегибать". Ты можешь делать сколько угодно влогов, можешь подписывать "Леся Никитюк" хоть по 200 раз под своим влогом, я тебе не запрещаю. Потому что благодаря таким людям, как я, у тебя есть работа. Получается, что мы твои работодатели, а ты наш вечный раб".

Комментируя ссору, Алексей рассказывал, что с Лесей они знакомы давно и он не мог предположить, что девушка так отреагирует на шутки.Также он утверждал, что Никитюк сама разрешила ему «песочить» ее в своих влогах.

«Она позвонила. Я поднимаю трубку — и воодушевленный после предыдущего с ней разговора: „Привет, Леся!“ А она такая говорит: „Слушай сюда…“ Просто вот так. „Я не дивлюсь це. Але мені сказали, шо то вже занадто. Тож…“ Короче, там какие-то резкие слова. Мол, прекращай пиариться на моем имени и на мне. Придумай себе что-то свое», — рассказывал Дурнев.

По его словам, с тех пор они с Лесей не общались, а своим сотрудникам сказал, что теперь они не используют ее имя, замыливают лицо и меняют голос: «Но продолжаем ее комментировать. И называем ее "человек, чье имя нам запрещено произносить вслух".

Напомним, звезда Квартал 95 после развода заявил о готовности стать героем шоу "Холостяк".

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Кроме того, Politeka.net писала, что Леся Никитюк попала под критику из-за нового шоу.