Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу Нікіюк показала, як їй вдалося проїхати ліфтом і не застрягти. Зірка опублікувала кілька фото у своєму сторіс. На фото також можна побачити 2 різні букети, якими хвалилася Леся.
"І жодного разу не застрягнув", - написала Леся в публікації.
А раніше Леся поділилася ще однією фотографією з тюльпанами. Зірка стояла перед дзеркалом, вихваляючись букетом.
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"Хтось біля дверей постійно залишає квіти, але я хочу нагадати, що я живу у 135-й квартирі, а не в 54-й…і на 15-му поверсі, а не на 3-му", - написала Нікітюк.
Фанати оцінили жарт Нікітюк і почали активно жартувати:
"Ну головне серцем відчувати щось Вам";
"Я думаю світла не було і він до 15го просто не дійшов";
"Розумію Вашу проблему... Моя доставка їжі чомусь завжди під дверима сусідів залишає";
"А скоро весна! Найшвидшої перемоги!";
"Ооо, треба побігати поверхами, можливо і мені хтось залишив))))".
Нагадаємо, Нікітюк у надто відкритому вбранні нарвалася на критику українців .
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