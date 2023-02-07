На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що перший канадський «Леопард 2» для України вже прибув до Польщі. Про це

повідомила міністерка оброни Канади Аніта Ананд (фото 1).

Кадрові перестановки в міністерстві оборони принаймні цього тижня не відбудуться. Потенційну відставку міністра Рєзнікова вирішили відкласти або до наступної зустрічі з міністрами оборони у форматі «Рамштайн», або відмовитися від цієї ідеї взагалі. Раніше депутати повідомляли, що можуть розглядати нову кандидатуру вже цього тижня.

Зеленський вніс до парламенту законопроект про продовження дії

воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів від 19 лютого.

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Також Марічка Падалко розповіла, що 6 лютого сталася жахлива трагедія у світі – потужний землетрус у Туреччині та Сирії (відео 4). Йдеться про тисячі загиблих. Кияни несуть квіти до посольства країни (фото 5), а рятувальники борються за кожне життя, яке можна врятувати з-під завалів (фото 6-7).

Верховна Рада не змогла ухвалити в цілому зміни до закону, які би визначили формат цьогорічного екзамену для абітурієнтів. Опозиція наполягає на тому, аби як і торік історія України була обов’язковою частиною мультипредметного тесту.

Українські греко-католики стали першими в Україні, які планують офіційно відзначати Різдво 25 грудня (фото 8). Так само зміниться згідно нового календаря і дати інших свят. ПЦУ поки подібного рішення не ухвалювала, але повідомила, що може зробити це навесні.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.