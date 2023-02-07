На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что первый канадский "Леопард 2" для Украины уже прибыл в Польшу. Об этом

сообщила министерша обороны Канады Анита Ананд (фото 1).

Кадровые перестановки в министерстве обороны, по крайней мере, на этой неделе не состоятся. Потенциальную отставку министра Резникова решили отложить либо до следующей встречи с министрами обороны в формате Рамштайн, либо отказаться от этой идеи вообще. Ранее депутаты сообщали, что могут рассматривать новую кандидатуру на этой неделе.

Зеленский внес в парламент законопроект о продлении действия

военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней от 19 февраля.

Воины ВСУ утверждают, что контролируют Белогоровку (видео 2).

Также Маричка Падалко рассказала, что 6 февраля произошла ужасная трагедия в мире – мощное землетрясение в Турции и Сирии (видео 4). Речь идет о тысячах погибших. Киевляне несут цветы в посольство страны (фото 5), а спасатели борются за каждую жизнь, которую можно спасти из-под завалов (фото 6-7).

Верховная Рада не смогла принять в целом изменения в закон, которые бы определили формат экзамена для абитуриентов в этом году. Оппозиция настаивает на том, чтобы, как и в прошлом году, история Украины была обязательной частью мультипредметного теста.

Украинские греко-католики стали первыми в Украине, которые планируют официально отмечать Рождество 25 декабря (фото 8). Так же изменятся согласно новому календарю и даты других праздников. ПЦУ пока подобного решения не принимала, но сообщила, что может сделать это весной.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.