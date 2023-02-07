Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати смачну та хрумку картоплю.

"Нічого зайвого: картопля, спеції, олія та часник = найсмачніша картопля,🥰 яку ви коли-небудь куштували. Ви отримаєте wow-ефект обравши правильну картоплю", — пише Володимир Ярославський.

На 1 кг дрібненької картоплі нам знадобляться:

-100-120г рослинної олії

-суміш спецій - разом 1.5 столові ложки:

•Паприка (краще копчена)

•Сушений часник

•Коріандр, куркума, кумін

•Гострий чилі та чорний перець

❗️Або візьміть готову приправу до картоплі та додайте паприки, свіжого часнику, трохи перцю чилі та меленого чорного.

"А тепер до діла🐆Картоплю відварюю 20 хв у підсоленій воді і зливаю воду. Змішую спеції разом з олією, сіллю та часником. Кидаю гарячу картоплю, перемішую її та викладаю на пергамент і трохи розчавлюю основою стакана. Залишками суміші змащую пом’яту картоплю зверху. І ставлю запікати під верхній гриль🔥до рум’яності! Готово😊Дуже смачно їсти з будь-яким соусом - хоч тартар на швидку руку, хоч гуакамоле чи сирний - то вже за вашим бажанням!", — пояснив суддя "Мастер Шеф".

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

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