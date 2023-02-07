В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить вкусный и хрустящий картофель.

"Ничего лишнего: картофель, специи, масло и чеснок = самый вкусный картофель, 🥰 который вы когда-нибудь пробовали. Вы получите wow-эффект выбрав правильный картофель", - пишет Владимир Ярославский.

На 1 кг мелкого картофеля нам понадобятся:

-100-120г растительного масла

- смесь специй - вместе 1.5 столовые ложки:

• Паприка (лучше копченая)

• Сушеный чеснок

• Кориандр, куркума, кумин

• Острый чили и черный перец

❗Или возьмите готовую приправу к картофелю и добавьте паприки, свежий чеснок, немного перца чили и молотого черного.

"А теперь к делу 🐆Картофель отвариваю 20 мин в подсоленной воде и сливаю воду. Смешиваю специи вместе с маслом, солью и чесноком. Бросаю горячий картофель, перемешиваю его и выкладываю на пергамент и немного раздавливаю основой стакана. Остатками смеси смазываю помятый картофель сверху. И ставлю запекать под верхний гриль 🔥до румяности! Готово😊Очень вкусно есть с любым соусом - хоть тартар на скорую руку, хоть гуакамоле или сырный - это уже по вашему желанию!", - объяснил судья "Мастер Шеф".

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.