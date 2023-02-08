Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка з початку війни разом із дітьми бігла з Харкова за кордон, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне фото та розповіла про свій медитативний курс.
Як виявилося, Сніжана попри війну та переїзд за кордон продовжує свої медитативні практики. І продовжує навчати цьому українок. Так, цього разу зірка вклала чарівне фото, на якому постановка "пози лотоса". Перед камерою вона з'явилася у світлому шовковому халаті з широкими рукавами. Її волосся недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки чарівна посмішка.
У підписі до публікації Сніжана розкрила подробиці свого майбутнього практикуму з медитації для жінок: "Чим тихіше стаєш, тим більше чуєш! 3 дні до початку Медитативного Практикуму. Чекаю на Вас!".
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