Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая с начала войны вместе с детьми бежала из Харькова за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное фото и рассказала о своем медитативном курсе.

Как оказалось, Снежана несмотря на войну и переезд за границу продолжает свои медитативные практики. И продолжает обучать этому украинок. Так, в этот раз звезда вложила очаровательное фото, на котором позирует в "позе лотоса". Перед камерой она появилась в светлом шелковом халате с широкими рукавами. Ее волосы небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Снежана раскрыла подробности своего будущего практикума по медитации для женщин: "Чем тише становишься, тем больше слышишь! Твоя внутренняя тишина – самое безопасное место на Земле. И именно там мы будем искать ответы на все волнующие вопросы. Результат вас удивит! 3 дня до начала Медитативного Практикума. Жду Вас!".

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