Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман со Светланой Готочкиной, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился кадрами со своего спектакля.
Как оказалось, Тарас с коллегами отправились в новый тур со спектаклем "Эмигранты". В своем профиле артист показал кадры со своего выступления на сцене, куда согласно образу, вышел в двух разных халатах на голое тело. Так, сначала актер играет на сцене в халате Деда Мороза, а позже в обычном домашнем халате.
В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Мы начали свой очередной благотворительный тур со спектаклем "Эмигранты"! Вчера был полный зал в Обухове, за что мы безгранично благодарим и, надеемся, такая вера зрителя продолжит сопровождать нас и дальше! Приходите к нам на спектакль, и мы вместе приблизим Большую Победу: мы с каждого спектакля отдаем часть денег на нужды наших Защитников!".
Пользователи тут же начали комментировать новую публикацию актера:
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"Как узнать график представлений?".
"Бровары посетите со спектаклем?".
"Будет ли спектакль во Львове?".
"Спектакль действительно очень классный, кто еще не видел, обязательно сходите!".
"В Черновцах будет тоже?".
"Полные залы – это всегда приятно".
"Молодцы".
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