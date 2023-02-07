Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман со Светланой Готочкиной, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился кадрами со своего спектакля.

Как оказалось, Тарас с коллегами отправились в новый тур со спектаклем "Эмигранты". В своем профиле артист показал кадры со своего выступления на сцене, куда согласно образу, вышел в двух разных халатах на голое тело. Так, сначала актер играет на сцене в халате Деда Мороза, а позже в обычном домашнем халате.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Мы начали свой очередной благотворительный тур со спектаклем "Эмигранты"! Вчера был полный зал в Обухове, за что мы безгранично благодарим и, надеемся, такая вера зрителя продолжит сопровождать нас и дальше! Приходите к нам на спектакль, и мы вместе приблизим Большую Победу: мы с каждого спектакля отдаем часть денег на нужды наших Защитников!".

Пользователи тут же начали комментировать новую публикацию актера:

"Как узнать график представлений?".

"Бровары посетите со спектаклем?".

"Будет ли спектакль во Львове?".

"Спектакль действительно очень классный, кто еще не видел, обязательно сходите!".

"В Черновцах будет тоже?".

"Полные залы – это всегда приятно".

"Молодцы".

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