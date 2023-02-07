Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила нескромные кадры, на которых показала себя почти без одежды.
Как видно, на фотографиях Анна запечатлена в пустой комнате с тусклым холодным освещением, она облокотилась на мягкий пуф. Перед камерой девушка пояивлась в стильных джинсах и больше без ничего, тело она прикрывает руками. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж с подчеркнутыми сочными губами и хищным взглядом.
В подписи к публикации Богдан написала: "Хочется жить, хочется любить, хочется верить". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами:
"Боже, какая вы красивая".
"Какая красота".
"Красавица".
"Очень хорошая".
"Класс".
"Какой цвет волос".
"Вау, какая хорошенькая".
"Красотка неземная! Будь любимой, счастливой до безумия!".
"Какая вы очаровательная. Все будет! Главное, верить, надеяться и молиться".
"Красивая".
"Шикарная".
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