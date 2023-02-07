Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила нескромные кадры, на которых показала себя почти без одежды.

Как видно, на фотографиях Анна запечатлена в пустой комнате с тусклым холодным освещением, она облокотилась на мягкий пуф. Перед камерой девушка пояивлась в стильных джинсах и больше без ничего, тело она прикрывает руками. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж с подчеркнутыми сочными губами и хищным взглядом.

В подписи к публикации Богдан написала: "Хочется жить, хочется любить, хочется верить". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами:

"Боже, какая вы красивая".

"Какая красота".

"Красавица".

"Очень хорошая".

"Класс".

"Какой цвет волос".

"Вау, какая хорошенькая".

"Красотка неземная! Будь любимой, счастливой до безумия!".

"Какая вы очаровательная. Все будет! Главное, верить, надеяться и молиться".

"Красивая".

"Шикарная".

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