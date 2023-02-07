Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал милое фото и нашел слова, чтобы подбодрить поклонников.

Как оказалось, в этот раз обошлось без привычных рецептов, которыми обычно делится Евгений. Он решил поддержать украинцев и призвать к объединению на фоне слухов о новых наступлениях врага. По словам Клопотенко, чтобы не раскисать, нужно чаще напоминать себе, что мы победим, а еще любить друг друга и радовать себя вкусной едой.

"Но не забывайте, что каждую нашу ошибку враг использует против нас. ИПСО работает и раскручивает "зраду" там, где они думают, что нас можно ослабить. Поэтому следует принимать всю информацию с холодным умом. Волнение, усталость, страх – все это нормально. Но нужно собирать силы в кулак и продолжать волонтерить, донатить, бороться. Ведь ВСУ не жалеют сил, чтобы бороться за нас. Мы смогли собраться 24.02, а значит, сможем и сегодня. И завтра, и послезавтра. И так ко дню победы. А пока этот день не пришел – поддерживайте себя вкусной едой, поддерживайте Украину информационно, а ВСУ донатами. И любите друг друга. Это тоже делает нас сильнее", - написал Клопотенко.

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