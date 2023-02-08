Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення. Після цього до профілю в Instagram дівчини стало ще більше уваги.

Так цього разу на своїй сторінці Даша опублікувала цілу серію фотографій зі свого відпочинку на Мальдівах, куди вирушила разом із сином. Так, на нових знімках блогерка показала себе у спокусливому червоному бікіні, яке лише підкреслило її ідеальну фігуру та засмаглу шкіру. При цьому блогерка зазначила, що винесла на пляж дзеркало та влаштувала фотосесію з ним.

У підписі до публікації Квіткова жартівливо написала: "Витягти дзеркало на пляж? Так". Шанувальники одразу почали коментувати нову публікацію зірки, щоправда, деякі зазначили, що знімків Даші на Мальдівах вже надто багато:

"Я думаю, Микита вже зрозумів, кого втратив. Можна більше таких фото не виставляти. А то сторінка, якийсь ТП виходить".

"Мені здається, що ваш контент із Мальдів найсмачніший серед блогерів".

"Це дуже смачно. Перше що спало на думку".

"Гарна фігура, безперечно. Але таке самолюбування в цей час якось виглядає образливо. Ніхто не забороняє цікавості у дзеркало, але навіщо виставляти це і для кого?".

"Ваш блог перетворюється на самолюбування своїм тілом - настав час розбавити".

"Після розлучення тільки так потрібно виглядати".

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