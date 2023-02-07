Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав миле фото та знайшов слова, щоб підбадьорити шанувальників.

Як виявилось, цього разу обійшлося без звичних рецептів, якими зазвичай ділиться Євген. Він вирішив підтримати українців та закликати до об'єднання на тлі чуток про нові наступи ворога. За словами Клопотенка, щоб не розкисати, треба частіше нагадувати собі, що ми переможемо, а ще любити один одного і тішити себе смачною їжею.

"Але не забувайте, що кожну нашу похибку ворог використовує проти нас. ІПСО працює і розкручує "зраду" там, де вони думають, що нас можна послабити. Тому варто приймати всю інформацію з холодним розумом. Хвилювання, втома, страх — все це нормально. Але треба збирати сили в кулак і продовжувати волонтерити, донатити, боротися. Бо ж ЗСУ не жаліють сил, щоб боротися за нас. Ми змогли зібратися 24.02, а значить зможемо і сьогодні. І завтра, і післязавтра. І так до дня перемоги. А поки цей день не настав — підтримуйте себе смачною їжею, підтримуйте Україну інформаційно, а ЗСУ донатами. І любіть одне одного. Це теж робить нас сильнішими", - написав Клопотенко.

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