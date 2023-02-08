Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.

Так, в этот раз на своей странице Даша опубликовала целую серию фотографий со своего отдыха на Мальдивах, куда отправилась вместе с сыном. Так, на новых снимках блогерша показала себя в соблазнительном красном бикини, которое только подчеркнуло ее идеальную фигуру и загорелую кожу. При этом блогерша отметила, что вынесла на пляж зеркало и устроила фотосессию с ним.

В подписи к публикации Квиткова шутливо написала: "Вытащить зеркало на пляж? Да". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, правда, некоторые отметили, что снимков Даши на Мальдивах уже слишком много:

"Я думаю, Никита уже понял, кого потерял. Можно больше такие фото не выставлять. А то страница, какой-то ТП выходит".

"Мне кажется, что ваш контент из Мальдив самый вкусный среди блогеров".

"Это очень вкусно. Первое что пришло в голову".

"Красивая фигура, бесспорно. Но такое самолюбование в это время как-то выглядит оскорбительно. Никто не запрещает любопытству в зеркало, но зачем выставлять это и для кого?".

"Ваш блог превращается в самолюбование своим телом – пора разбавить".

"После развода только так нужно выглядеть".

Напомним, "Это тоже делает нас сильнее": Клопотенко из "Мастер Шеф" подбодрил и рассказал, как не раскисать.

Как сообщала Politeka, "Кто еще не видел…": Цымбалюк из "Крепостной" вышел на сцену в халате и сверкнул мускулами.

Также Politeka писала, что "Красотка неземная": Богдан после расставания с "Холостяком" Заливако ошарашила нескромной фотосессией.