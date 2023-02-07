Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, на цей раз модель виклала нескромні кадри, на яких показала себе майже без одягу.

Як видно, на фотографіях Анна знята в порожній кімнаті з тьмяним холодним освітленням, вона сперлася на м'який пуф. Перед камерою дівчина з'явилася в стильних джинсах і більше нічого, тіло вона прикриває руками. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж з підкресленими соковитими губами та хижим поглядом.

У підписі до публікації Богдан написала: "Хочеться жити, хочеться любити, хочеться вірити". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами:

"Боже, яка ви гарна".

"Яка краса".

"Красуня".

"Дуже хороша".

"Клас".

"Який колір волосся".

"Вау, яка гарненька".

"Красуня неземна! Будь коханою, щасливою до безумства!".

"Яка ви чарівна. Все буде! Головне, вірити, сподіватися та молитися".

"Красива".

"Шикарна".

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