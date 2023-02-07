Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком і вже закрутив новий роман зі Світланою Готочкіною, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кадрами зі своєї вистави.

Як виявилося, Тарас із колегами вирушили до нового туру зі спектаклем "Емігранти". У своєму профілі артист показав кадри зі свого виступу на сцені, куди, згідно з образом, вийшов у двох різних халатах на голе тіло. Так, спочатку актор грає на сцені у халаті Діда Мороза, а пізніше у звичайному домашньому халаті.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Ми почали свій черговий благодійний тур з виставою "Емігранти"! Вчора був повний зал в Обухові, за що ми безмежно дякуємо і, сподіваємось, така віра глядача продовжить супроводжувати нас і надалі! Приходьте до нас на виставу і ми разом наблизимо Велику Перемогу: ми з кожної вистави віддаємо частину грошей на потреби наших Захисників!".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію актора:

"Як дізнатися графік вистав?".

"Бровари відвідаєте зі спектаклем?".

"Чи буде спектакль у Львові?"

"Спектакль справді дуже класний, хто ще не бачив, обов'язково сходіть!"

"У Чернівцях буде також?".

"Повні зали – це завжди приємно".

"Молодці".

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