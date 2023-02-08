Анна Кошмал зізналася, що схильна до повноти і був час, коли вона мала зайву вагу.

Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла героїню Женю у серіалі "Свати", радує аудиторію своїми фотосесіями та шикарною фігурою. Ганна не виснажує себе дієтами, і при цьому завжди знаходиться у чудовій формі.

Українська актриса у новій фотосесії показала свій сталевий прес, який придбала завдяки заняттям йогою.

Анна Кошмал зізналася, що схильна до повноти і був час, коли вона мала зайву вагу. Головний її секрет стрункості полягає в тому, що знаменитість займається йогою і правильно харчується.

Як можна переконатися по знімку, зараз артистка знаходиться у чудовій спортивній формі – виглядає підтягнуто, а також помітно, що вона тримає у тонусі свої м'язи.

В описі до фотографії Кошмал оприлюднила свій гастрольний графік театральних вистав. Так, у березні та квітні вона відвідає Київ, Одесу, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Черкаси, Рівне, Луцьк, Чернігів, Хмельницький, Вінницю та Житомир.

Користувачі мережі невтомно захоплюються красою Анни Кошмал, освідчуються їй у коханні в коментарях і радіють, що актриса виступить у них у місті.

"Краща", "Богиня", "Диво, не інакше", "Шикарна", "Неймовірна", "Гаряча штучка", "Ти прекрасна як завжди", "Образ вау.

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