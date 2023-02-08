Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла героиню Женю в сериале "Сваты", радует аудиторию своими фотосессиями и шикарной фигурой. Анна не изнуряет себя диетами, и при этом всегда находится в прекрасной форме.
Украинская актриса в новой фотосессии показала свой стальной пресс, который приобрела благодаря занятиям йогой.
Анна Кошмал призналась, что склонна к полноте и было время, когда она имела лишний вес. Главный ее секрет стройности состоит в том, что знаменитость занимается йогой и правильно питается.
Как можно убедиться по снимку, сейчас артистка находится в прекрасной спортивной форме - выглядит подтянуто, а также заметно, что она держит в тонусе свои мышцы.
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В описании к фотографии Кошмал обнародовала свой гастрольный график театральных спектаклей. Так, в марте и апреле она посетит Киев, Одессу, Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Черкассы, Ровно, Луцк, Чернигов, Хмельницкий, Винницу и Житомир.
Пользователи сети без устали восхищаются красотой Анны Кошмал, признаются ей в любви в комментариях и радуются, что актриса выступит у них в городе.
"Лучшая", "Богиня", "Чудо, не иначе", "Шикарная", "Невероятная", "Горячая штучка", "Ты прекрасна как всегда", "Образ вау.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.