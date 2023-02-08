Популярна українська модель та телеведуча Олександра Кучеренко, яка є дружиною ведучого-мандрівника Дмитра Комарова з "Світ навиворіт", поділилася у своєму Instagram відео, на якому показала, чим займався її чоловік весь цей час від початку війни.

Як видно, це відеоанонс нової програми Дмитра про війну. Виявилося, що весь цей час телеведучий їздив Україною і знімав наслідки ворожих ударів, побував у найгарячіших точках і показав, в яких умовах живуть і воюють ЗСУ. Дуже символічно, що програма називається "Рік", а прем'єра готується до річниці початку повномасштабної війни – 24 лютого.

У підписі до публікації Олександра Кучеренко написала: "Люблю і пишаюся моїм чоловіком. @komarovmir завжди працював в екстремальних умовах, але найстрашнішим в усьому світі виявилося те, що зараз відбувається в рідній Україні. Уже рік. Дивіться 24 лютого документальний проєкт про лютий рік нашого життя".

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