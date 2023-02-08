Популярная украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая является женой ведущего-путешественника Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку", поделилась в своем Instagram видео, на котором показала, чем занимался ее муж все это время с начала войны.

Как видено, это видеоанонс новой программы Дмитрия о войне. Оказалось, что все это время телеведущий ездил по Украине и снимал последствия вражеских ударов, побывал в самых горячих точках и показал, в каких условиях живут и воюют ВСУ. Очень символично, что программа называется "Год", а премьера готовится к годовщине начала полномасштабной войны – 24 февраля.

В подписи к публикации Александра Кучеренко написала: "Люблю и горжусь моим мужем. @komarovmir всегда работал в экстремальных условиях, но самым страшным по всему миру оказалось то, что сейчас происходит в родной Украине. Уже год. Смотрите 24 февраля документальный проект о феврале нашей жизни".

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