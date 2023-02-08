Популярна в Росії співачка українського походження Ані Лорак, яка від початку повномасштабного російського вторгнення ніяк не висловила своєї громадянської позиції і на кілька місяців зникла з інформаційного простору, знову вийшла на зв'язок із шанувальниками. У своєму Instagram зірка опублікувала нове фото та заінтригувала російських фанатів новим альбомом.

Як виявилося, Лорак готує новий російський альбом, і на новому фото вона знята у студії звукозапису. Перед камерою артистка з'явилася у дивному новому іміджі – на ній дірка чорна кофта з яскравим принтом, а на голові – чорна шапка. Волосся недбало укладене під головним убором, а на обличчі щільний шар макіяжу з пишними губами.

У підписі до публікації Лорак розповіла про прем'єру нового альбому, а користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки. Так, доки російські фанати хвалять зірку, українські висловлюють усе, що про неї думають:

"Була українка, а стала орчиха".

"Чекаємо на перемогу, а не альбом. Слава Україні".

"А як ваш альбом підтримає людей в Україні? Піснями про кохання? Ви серйозно?".

"Чекаємо на те, що ви напишете про війну, а не далі включатимете дурницю, що нічого не відбувається!".

"Ми чекаємо тільки на перемогу! Але хіба тобі це зрозуміти?".

"Поки орки чекають на новий альбом, українці чекають на перемогу!".

"Ви пустушка, яка показала свою істоту істинну".

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