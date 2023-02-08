Популярная в россии певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения никак не выразила свою гражданскую позицию и на несколько месяцев пропала из информационного пространства, снова вышла на связь с поклонниками. В своем Instagram звезда опубликовала новое фото и заинтриговала российских фанатов новым альбомом.

Как оказалось, Лорак готовит новый российский альбом, и на новом фото она запечатлена в студии звукозаписи. Перед камерой артистка появилась в странном новом имидже – на ней дырявая черная кофта с ярким принтом, а на голове черная шапка. Волосы небрежно уложены под головным убором, а на лице плотный слой макияжа с пышными губами.

В подписи к публикации Лорак рассказала о премьере нового альбома, а пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки. Так, пока российские фанаты хвалят звезду, украинские высказывают все, что о ней думают:

"Была украинка, а стала орчиха".

"Ждем победы, а не альбом. Слава Украине".

"А как ваш альбом поддержит людей в Украине? Песнями про любовь? Вы серьезно?".

"Ждем того, что вы напишете о войне, а не будете дальше включать дуру, что ничего не происходит!".

"Мы ждем только победу! Но разве тебе это понять?".

"Пока орки ждут новый альбом, украинцы ждут победы!".

"Вы пустышка, которая показала своё существо истинное".

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