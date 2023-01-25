Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але через 10 років стосунків пара зважилася розлучитися, після чого Надя пішла до друга сім'ї, який теж розлучився із дружиною. А Володимир почав зустрічатися з екс-дружиною нового бойфренда Дорофєєва. Не забуває Дантес про Інстаграм, де цього разу поділився фото з Миколаєва.

"Дякую за теплий прийом місту-герою Миколаєву та його мешканцям та захисникам", - написав Дантес та показав фото з Віталієм Кімом, а також ще кілька знімків, де можна побачити і миколаївський вокзал.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Треба після війни Миколаєву побудувати новий сучасний вокзал. Він заслуговує";

"Клас, дякую за підтримку) Шкода мене там не було. Пам'ятаю як кайфувала від вашого концерту в Ялті у дванадцятому році та на Чорноморських іграх зовсім недавно. Ви найкращий";

"Рідний наш огидний вокзал".

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