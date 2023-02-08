Глава Николаевской ОГА Виталий Ким воспитывает троих детей и очень гордится своей семьей, пишет Politeka.net.

В эфире шоу «Тихий вечер с Еленой Кравец» Ким признался, что в семье он главный, а за второе место борется за его 5-летний сын.

«Он борется за место второго с котом Марчиком, кто будет после меня. Я горжусь своей семьей, своим сыном, своими дочками…. Он нетипичный, но, видимо, потому, что у него такие родители. В школе и куда он ходит он занимает активную позицию из-за нестандартного мышления. Это объяснить важно, это можно понять только в быту», – рассказал Ким Елене Кравец.

Также Виталий Ким заверил, что в его семье царит баланс и, в отличие от его работы в администрации, дома он никем не руководит.

«У нас в семье есть баланс, и там не нужно что-либо доказывать. Поэтому там нечем управлять, это партнерские отношения, то есть там нет цели. А в государственном управлении всегда есть цель, к которой ты идешь, потому что это глупо работать без цели», - добавил Ким.

Напомним, ранее Виталий Ким сообщил Кравец и украинцам радостные новости.

Также сообщалось, что Кравец просят вернуться в Квартал 95, выяснилась причина исчезновения.

Кроме того, Politeka.net писала, что певец Дантес внезапно оказался в Николаеве с Кимом, ошеломив украинцев.