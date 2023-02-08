Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла про топу найбільш обговорюваних новин.

На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко представила безліч новин, які обговорювали українці в мережі. Зокрема, мова зайшла про Бахмут, він мужньо тримається, незважаючи на тиск росіян. Деякі з них уже туди зайшли, щоправда, як полонені (відео 1).

Декілька джерел підтверджують, що росіяни не беруть полонених. Про це свідчить відео з одним із російських найманців (відео 2) та перехоплення нашої розвідки (відео 3)

Також стало відомо, що на війні загинув молодий вчений, голова Ради молодих вчених Національної академії медичних наук України Біжан Шаропов (фото 4)

Україна відправила групу своїх рятувальників до Туреччини Там після 12 години під завалами сьогодні живої дістали дівчинку (відео 6)

Найбільше українок сьогодні обурило те, як «Вдови Новоросії» отримали хутряні шубки за своїх загиблих чоловіків (відео 8)

Також повідомлялося, що з японськими та українськими прапорами в Токіо вимагали в Росії повернення Японії «незаконно окуповані» острови біля берегів Хоккайдо (відео 9).

Врятована кішка з Донбасу їде до мирного Києва (фото 10)

Українки в мережі одразу написали свою думку щодо жінок із шубами:

«Шуби – це жах! За вбитого сина-шубу безрозмірну..; Весь світ відмовляється від хутра, а ці в один голос – дякую!!! Навіщо син, як шубу дали!?; 8 відео це треш, які ж вони прогнили, тупі та деградовані люди;

Свинарі самки дуже раді такому обміну – шуба бухати не буде, шуба синці під очима не ставитиме, шуба вчити дітей матам не буде».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.