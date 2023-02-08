На своей странице в Instagram Маричка Падалко представила множество новостей, которые обсуждали украинцы в сети В частности, речь зашла о Бахмуте, он мужественно держится, несмотря на давление россиян. Некоторые из них уже туда зашли, правда, как пленные (видео 1).

Несколько источников подтверждают, что россияне не берут пленных. Об этом свидетельствует видео с одним из русских наемников (видео 2) и перехват нашей разведки (видео 3)

Также стало известно, что на войне погиб молодой ученый, председатель Совета молодых ученых Национальной академии медицинских наук Украины Бижан Шаропов (фото 4)

Украина отправила группу своих спасателей в Турцию. Там после 12 часов под завалами сегодня живой достали девочку (видео 6)

Больше всего украинок сегодня возмутило то, как «Вдовы Новороссии» получили меховые шубки за своих погибших мужчин (видео 8)

Также сообщалось, с японскими и украинскими флагами в Токио требовали в России возвращения Японии «незаконно оккупированные» острова у берегов Хоккайдо (видео 9).

Спасенная кошка из Донбасса едет в мирный Киев (фото 10)

Украинки в сети сразу написали свое мнение по поводу женщин с шубами:

«Шубы – это ужас!!! За убитого сына-шубу безразмерную..; Весь мир отказывается от меха, а эти в один голос – спасибо!!! Зачем сын, как шубу дали!?; 8 видео это трэш, какие же они прогнившие, тупые и деградированные люди;

Свиноводы самки очень рады такому обмену – шуба бухать не будет, шуба синяки под глазами ставить не будет, шуба учить детей матам не будет».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.