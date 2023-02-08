Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з українцями солодким і незвичним рецептом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати кавове масло з панкейками.

"Про шоколадне масло, мабуть, чули вже всі, а от про кавове — навряд чи! Сьогодні здивую вас таким солодким та незвичним рецептом, який неодмінно стане мастхевом для фанатів кави 😍", — пише зірка "Мастер Шеф".

Для приготування кавового масла нам знадобляться такі інгредієнти:

• Вершкове масло — 200 г

• Кава — 1 еспресо

• Цукрова пудра — 10-30 г (на смак)

Для панкейків:

• Кефір — 30 мл

• Сода — 1 ч.л.

• Яйце — 1 шт.

• Борошно — 50 г

• Вершкове масло — 50 г

• Цукор — 50 г

• Сіль

Добре змішуємо 200 г вершкового масла, цукрову пудру та порцію еспресо. Далі відправляємо кавове масло в морозилку. Щоб воно тримало форму та не бруднило інші продукти, Ектор загорнув його в пергамент.

До борошна додаємо соду, яйце, розтоплене вершкове масло, кефір, цукор, дрібку солі та віничком збиваємо тісто для панкейків. Хіменес-Браво смажить їх на антипригарній пательні без використання олії.

Складаємо готові панкейки гіркою, зверху викладаємо трохи кавового масла, аби воно розтануло. Додатково можна полити їх сиропом та посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.