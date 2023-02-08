Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами сладким и необычным рецептом.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить кофейное масло с панкейками.

"О шоколадном масле, наверное, слышали уже все, а вот о кофейном - вряд ли! Сегодня удивлю вас таким сладким и необычным рецептом, который непременно станет мастхевом для фанатов кофе 😍", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления кофейного масла нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Сливочное масло – 200 г

• Кофе – 1 эспрессо

• Сахарная пудра – 10-30 г (по вкусу)

Для панкейков:

• Кефир – 30 мл

• Сода – 1 ч.л.

• Яйцо – 1 шт.

• Мука – 50 г

• Сливочное масло – 50 г

• Сахар – 50 г

• Соль

Хорошо смешиваем 200 г сливочного масла, сахарную пудру и порцию эспрессо. Далее отправляем кофейное масло в морозилку. Чтобы оно держало форму и не пачкало другие продукты, Эктор завернул его в пергамент.

В муку добавляем соду, яйцо, растопленное сливочное масло, кефир, сахар, щепотку соли и веничком взбиваем тесто для панкейков. Хименес-Браво жарит их на антипригарной сковороде без использования масла.

Складываем готовые панкейки горкой, сверху выкладываем немного кофейного масла, чтобы оно растаяло. Дополнительно можно полить сиропом и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

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