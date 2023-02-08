В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить кофейное масло с панкейками.
"О шоколадном масле, наверное, слышали уже все, а вот о кофейном - вряд ли! Сегодня удивлю вас таким сладким и необычным рецептом, который непременно станет мастхевом для фанатов кофе 😍", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления кофейного масла нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Сливочное масло – 200 г
• Кофе – 1 эспрессо
• Сахарная пудра – 10-30 г (по вкусу)
Для панкейков:
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• Кефир – 30 мл
• Сода – 1 ч.л.
• Яйцо – 1 шт.
• Мука – 50 г
• Сливочное масло – 50 г
• Сахар – 50 г
• Соль
Хорошо смешиваем 200 г сливочного масла, сахарную пудру и порцию эспрессо. Далее отправляем кофейное масло в морозилку. Чтобы оно держало форму и не пачкало другие продукты, Эктор завернул его в пергамент.
В муку добавляем соду, яйцо, растопленное сливочное масло, кефир, сахар, щепотку соли и веничком взбиваем тесто для панкейков. Хименес-Браво жарит их на антипригарной сковороде без использования масла.
Складываем готовые панкейки горкой, сверху выкладываем немного кофейного масла, чтобы оно растаяло. Дополнительно можно полить сиропом и посыпать сахарной пудрой.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.