Володимир Ярославський показав, як смачно приготувати рибу та цвітну капусту.

"У поєднанні з вершковим соусом та хрумкою сирною скоринкою ці продукти сподобаються навіть найвибагливішим маленьким гурманам. Смакуватиме така вечеря і дорослим 😉", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

800 г замороженого минтая;

1200 г цвітної капусти;

500 мл молока;

100 г вершків;

40 г борошна;

50 г вершкового масла;

150 + 50 г сиру «Чеддер» за бажанням;

мускатний горіх;

сіль.

Минтай розморожуємо в холодильнику. З розмороженої риби вирізаємо кістки.

У сотейнику розтоплюємо масло, додаємо борошно і смажимо його до побіління. У каструлі нагріваємо молоко, змішуємо з вершками. З’єднуємо з підсмаженим борошном і маслом та інтенсивно перемішуємо. Доводимо суміш до кипіння, додаємо сіль та мускатний горіх. Сюди ж тремо сир та перемішуємо, доки він не розтопиться.

Цвітну капусту розбираємо на суцвіття та варимо в підсоленій воді 2–3 хвилини з моменту закипання. Капуста повинна бути дещо сирою всередині.

"У форму для запікання викладаємо соус, підсолений та поперчений минтай, улюблені трави за бажанням. Зверху кладемо капусту та поливаємо соусом. Можна притрусити сиром. Запікаємо при температурі 185 °C приблизно 20–25 хвилин до рум’яної скоринки. Готово! Подаємо страву і насолоджуємося 😋", — додав Володимир Ярославський.

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