Владимир Ярославский показал, как вкусно приготовить рыбу и цветную капусту.

"В сочетании со сливочным соусом и хрустящей сырной корочкой эти продукты понравятся даже самым требовательным маленьким гурманам. Придется по вкусу такой ужин и взрослым 😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

800 г замороженного минтая;

1200 г цветной капусты;

500 мл молока;

100 г сливок;

40 г муки;

50 г сливочного масла;

150+50 г сыра «Чеддер» по желанию;

мускатный орех;

соль.

Минтай размораживаем в холодильнике. Из размороженной рыбы вырезаем кости.

В сотейнике растапливаем масло, добавляем муку и жарим ее до побеления. В кастрюле нагреваем молоко, смешиваем со сливками. Соединяем с поджаренной мукой и маслом и интенсивно перемешиваем. Доводим смесь до кипения, добавляем соль и мускатный орех. Сюда же трем сыр и перемешиваем, пока он не растопится.

Цветную капусту разбираем на соцветия и варим в подсоленной воде 2–3 минуты с момента закипания. Капуста должна быть немного сырой внутри.

"В форму для запекания выкладываем соус, подсоленный и поперченный минтай, любимые травы по желанию. Сверху кладем капусту и поливаем соусом. Можно посыпать сыром. Запекаем при температуре 185 °C примерно 20–25 минут до румяной корочки. Готово! Подаем блюдо и наслаждаемся 😋", - добавил Владимир Ярославский.

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