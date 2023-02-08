Владимир Ярославский показал, как вкусно приготовить рыбу и цветную капусту.
"В сочетании со сливочным соусом и хрустящей сырной корочкой эти продукты понравятся даже самым требовательным маленьким гурманам. Придется по вкусу такой ужин и взрослым 😉", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 800 г замороженного минтая;
- 1200 г цветной капусты;
- 500 мл молока;
- 100 г сливок;
- 40 г муки;
- 50 г сливочного масла;
- 150+50 г сыра «Чеддер» по желанию;
- мускатный орех;
- соль.
Минтай размораживаем в холодильнике. Из размороженной рыбы вырезаем кости.
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В сотейнике растапливаем масло, добавляем муку и жарим ее до побеления. В кастрюле нагреваем молоко, смешиваем со сливками. Соединяем с поджаренной мукой и маслом и интенсивно перемешиваем. Доводим смесь до кипения, добавляем соль и мускатный орех. Сюда же трем сыр и перемешиваем, пока он не растопится.
Цветную капусту разбираем на соцветия и варим в подсоленной воде 2–3 минуты с момента закипания. Капуста должна быть немного сырой внутри.
"В форму для запекания выкладываем соус, подсоленный и поперченный минтай, любимые травы по желанию. Сверху кладем капусту и поливаем соусом. Можно посыпать сыром. Запекаем при температуре 185 °C примерно 20–25 минут до румяной корочки. Готово! Подаем блюдо и наслаждаемся 😋", - добавил Владимир Ярославский.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
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