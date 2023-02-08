Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна вирішила показати, як працює над своїм тілом, щоб схуднути, поділившись кількома сторісами.

"М - мотивація. Я так хочу їсти, що навіть згодна йти на 23 поверх пішки. Знаєте чому? Тому що у мене моя дієта і щоб її не порушити, я йду додому, бо там мої яйця, моє куряче філе, моє авокадо листя салату. Молодець я? Заодно і сідниці підкачаю", - сказала Саліванчук на першому сторіс.

"Заради цієї краси я накачала собі прекрасні сідниці і пройшла 23 поверхи і зараз їстиму половину авокадо, 100 г індичати, одна чері, одне яйце, листя айсберга і насіння льону. Приємного апетиту мені. І мінуси йдуть, йдуть, йдуть. стаю струнка та красива", - додала на другому сторіс Ганна.

"Думки матеріальні до речі. Учора в мене було - 1 кг. Розумію, поки вийшла вода, далі буде повільніше, але головне - не зупинятися", - написала у сторіс зірка.

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