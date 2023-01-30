Популярная украинская актриса Анна Саливанчук каждый день старается делиться интересным и показывает в Инстаграм фото, сделанные дома. Актриса часто рассказывает о том, как ухаживает за двумя маленькими сыновьями, следит сама за домом и успевает уделить время себе.

В этот раз Саливанчук рассказывала рецепт аппетитной рыбы с овощами, а также призналась, что после отдыха переходить на привычные рабочие будни несколько сложно.

"Следить за собой нужно всем и всегда. Даже если вы худенькая, то нужно заниматься спортом, чтобы тело было в форме, потому что именно стройные девочки страдают целлюлитом. У меня его нет. Повезло? Нет, я просто слежу за своим пп!" - ранее рассказала Анна о питании.

Недавно она в специальном комментарии рассказала о том, что повлияло на ее работу актрисы.

«Анна Саливанчук рассказывает о том, как съемки в ситкоме повлияли на ее профессиональную карьеру и как изменилась ее жизнь. А также не пропусти премьеру самого популярного украинского ситкома «Однажды под Полтавой»» - сказано в подписи под кадрами.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.