Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна решила показать, как работает над своим телом, чтобы похудеть, поделившись несколькими сторис.
"М - мотивация. Я так хочу кушать, что даже согласна идти на 23 этаж пешком. Знаете почему? Потому что у меня моя диета и чтобы ее не нарушить, я иду домой, ибо там мои яйца, мое куриное филе, мое авокадо и листья салата. Молодец я? Заодно и ягодицы подкачаю", - сказала Саливанчук на первом сторис.
"Ради этой красоты я накачала себе прекрасные ягодицы и прошла 23 этажа и зараз буду кушать половину авокадо, 100 г индюшатины, одна чери, одно яйцо, листья айсберга и семена льна. Приятного аппетита мне. И минусы уходят, уходят, уходят. И я становлюсь стройная и красивая", - добавила на втором сторис Анна.
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"Мысли материальные кстати. Вчера у меня было - 1 кг. Понимаю, пока вышла вода, дальше будет медленнее, но главное - не останавливаться", - написала в сторис звезда.
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