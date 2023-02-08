Популярна українська актриса Ксенія Мішина вирішила вкотре похвалитися, як вона з'явилася на червоній доріжці у Бельгії та висловити із цього приводу. Для заходу вона обрала чорні розкльошені штани, ботильйони на шпильках, білу блузку та шкіряний жакет.

Так, Мішина поїхала до Бельгії на допрем'єрний показ серіалу "Чесна угода"/Fair Trade 2023, в якому нещодавно знялася. Після прем'єри артистка вирішила висловитись в Інстаграм.

«Поки розповідаю вам про вчора, також даю інтерв'ю гарному готелю. Інтерв'ю англійською – окремий вид мистецтва, який треба вивчати кожен окремий день.

Загалом було багато розмов, інтерв'ю про Україну, і я дуже рада, що мені випала можливість говорити про це багато. І представляти нашу країну! - Заявила Мішина.

"Все як ти мріяла, Ксю. Що таке мрія? На мою думку, це шлях, процес, повне розуміння і відповідальність за свої ідеї, бажання.

Я люблю труднощі, а ще люблю їх долати і домагатися своїх цілей. Раніше я нила як тяжко, тепер я розумію, що таке процес. Завжди із задоволенням ділюся з вами своїми результатами. І мрію надихати на особистий розвиток та великі досягнення” – раніше висловилася Мішина про свою роботу.

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