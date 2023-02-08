Популярная украинская актриса Ксения Мишина решила в очередной раз похвалиться, как она появилась на красной дорожке в Бельгии и высказать по этому поводу. Для мероприятия она выбрала черные расклешенные брюки, ботильоны на шпильках, белую блузку и кожаный жакет.

Так, Мишина уехала в Бельгию на допремьерный показ сериала "Честная сделка" / Fair Trade 2023, в котором недавно снялась. После премьеры артистка решила высказаться в Инстаграм.

«Пока рассказываю вам о вчера, также даю интервью красивому отельчику. Интервью на английском языке – отдельный вид искусства, который надо изучать каждый отдельный день.

В целом, было много разговоров, интервью про Украину, и я очень рада, что мне выпала возможность говорить об этом много. И представлять нашу страну!» - заявила Мишина.

"Все как ты мечтала, Ксю. Что такое мечта? По-моему, это путь, процесс, полное понимание и ответственность за свои идеи, желания.

Я люблю трудности, а еще я люблю их преодолевать и добиваться своих целей. Раньше я ныла как тяжело, теперь я понимаю, что такое процесс. Всегда с удовольствием делюсь с вами своими результатами. И мечтаю вдохновлять на личное развитие и большие достижения" - ранее высказалась Мишина о своей работе.

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