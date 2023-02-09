Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук є популярною актрисою, яка продовжує розповідати в Інстаграм про своє життя, ділиться особистим та вражає видом на фото. Артистка чесно зізнається: схуднути після народження двох синів їй не просто, але вона хоче досягти бажаного.
"Я важу 63 кіло, хочу - 57", - відповіла Саліванчук раніше. Зараз артистка заявила, що після кількох днів, як вага не йшла, вона нарешті помітила перші успіхи. До цього вона зізналася, що обмежене правильне харчування щогодини не спрацювало і треба змінювати підхід.
Не забуває Саліванчук про спортзал, показуючи і без фільтрів, як вона виглядає і чого прагне.
"М – мотивація. Ще -5 кг і я вогонь!" – заявила Ганна.
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"Заради цієї краси я накачала собі прекрасні сідниці і пройшла 23 поверхи і зараз їстиму половину авокадо, 100 г індичати, одна чері, одне яйце, листя айсберга і насіння льону. Приємного апетиту мені. І мінуси йдуть, йдуть, йдуть. стаю струнка та красива", - раніше писала Ганна.
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