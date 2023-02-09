Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной актрисой, которая продолжает рассказывать в Инстаграм о своей жизни, делится личным и впечатляет видом на фото. Артистка честно признается: похудеть после рождения двух сыновей ей не просто, но она хочет добиться желаемого.

"Я вешу 63 кило, хочу – 57", — ответила Саливанчук ранее. Сейчас артистка заявила, что после нескольких дней, как вес не уходил, она накоец-то заметила первые успехи. До этого она призналась, что ограниченное правильное питание по часам не сработало и надо менять подход.

Не забывает Саливанчук о спортзале, показывая и без фильтров, как она выглядит и к чему стремится.

"М - мотивация. Еще -5 кг и я огонь!" - заявила Анна.

"Ради этой красоты я накачала себе прекрасные ягодицы и прошла 23 этажа и зараз буду кушать половину авокадо, 100 г индюшатины, одна чери, одно яйцо, листья айсберга и семена льна. Приятного аппетита мне. И минусы уходят, уходят, уходят. И я становлюсь стройная и красивая", - ранее писала Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в крошечном платье удивила дерзким луком

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" рассмешила украинцев видео о мобилизации

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась, почему не может похудеть