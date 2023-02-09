Артистка Ганна Саліванчук зізналася, що у них із коханим ще до початку повномасштабної війни виникали сварки.

Українська актриса Ганна Саліванчук живе у шлюбі з продюсером "95 Кварталу" Олександром Божковим. Вона чесно зізналася, що вони зараз переживають не найкращі часи у стосунках. Більш детально про це актриса розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Артистка зізналася, що у них із коханим ще до початку повномасштабної війни виникали сварки. Вони часто сходилися, а потім мирилися. Однак після 24 лютого минулого року відносини стали більш напруженими.

"Відносини важкі... Почалася війна, ми поїхали до Стрия, розійшлися. Я вже говорила: "Все, не повернуся". Потім повернулася, знову разом. Потім влітку у нас були проблеми, я поїхала на три тижні до Карпат. Поверталася, що ми не будемо разом, але все одно знову разом. І зараз я місяць не була вдома і думала, що ми не будемо разом, але ми все одно разом. Дуже важко", - розповіла актриса Ганна Саліванчук.

Як каже Саліванчук, їм із чоловіком слід подорослішати у стосунках. Вона надто запальна, а Олександр може зачепити її словом.

Зазначимо, що Ганна Саліванчук та продюсер Олександр Божков у шлюбі понад п'ять років. Разом вони виховують двох дітей. 2015 року у пари народився син Гліб, а 2020 — Микита.

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