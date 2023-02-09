Артистка Анна Саливанчук призналась, что у них с возлюбленным еще до начала полномасштабной войны возникали ссоры.

Украинская актриса Анна Саливанчук живет в браке с продюсером "95 Квартала" Александром Божковым. Она честно призналась, что они сейчас переживают не лучшие времена в отношениях. Более детально об этом актриса рассказала в интервью Славе Демину.

Артистка призналась, что у них с возлюбленным еще до начала полномасштабной войны возникали ссоры. Они часто сходились и затем мирились. Однако после 24 февраля прошлого года отношения стали более напряженными.

"Отношения тяжелые. Началась война, мы поехали в Стрый, разошлись. Я уже говорила: "Все, не вернусь". Потом вернулась, снова вместе. Потом летом у нас были проблемы, я уехала на три недели в Карпаты. Возвращалась, что мы не будем вместе, но все равно снова вместе. И сейчас я месяц не была дома и думала, что мы не будем вместе, но мы все равно вместе. Очень тяжело", — рассказала актриса Анна Саливанчук.

Как говорит Саливанчук, им с мужем следует повзрослеть в отношениях. Она слишком вспыльчива, а Александр может задеть ее словом.

Отметим, что Анна Саливанчук и продюсер Александр Божков в браке более пяти лет. Вместе они воспитывают двоих детей. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а в 2020 — Никита.

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