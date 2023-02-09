Українська співачка Тіна Кароль поділилася новими роздумами про життя і кадрами, у яких вона позує в чорному тонкому платті з мереживами, більш схожому на нічну сорочку.
Артистка в своєму телеграм-каналі пояснила, що довго вже не веде свій щоденник, бо немає часу.
«А поштовху до цього рішення... Сісти і писати. Але єдине ,що відчуваю це те що я вчусь знову і я кайфую від цього. Здавалось би вже давно все знаєш і процеси і всі ризики, і підводні течії, і щиро знаєш що твоє цінне. А потім раптом новий виклик … і такий ну що…. Стрибаю в нове ? Чи ні! Я завжди за, в цьому проблема», - зізналася Кароль, додавши, що має на увазі ризик в абсолютно усьому.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Новий сильний вибух прогримів в росії: обвалилися два під'їзди, є жертви
"Співчуття батькам": трагедією закінчилися пошуки 11-річного Віталіка під Києвом
Мартиновська з "Мастер Шеф" дала елементарний рецепт смачнющих млинців: "Так вони ніжніші..."
Дівчина, яка дивом вижила в Дніпрі, розповіла про свій стан зараз:“Лякають...”
Також Кароль порадувала своїх шанувальників новою порцією фото, які були зроблені у ліфті.
«Хочу бути ліфтером», «Ну яка ж гаряча!», «Королева», -коментують захоплені фоловери.
Додамо, днями український шоумен Олексій Дурнєв в інтерв'ю Маші Єфросиніній відповів на питання, чи міг би він закрутити роман з Кароль.
"Мені подобаються молодші дівчата. Тіна Кароль для мене, ніби з мамою в один клас ходила", - гостро пожартував Дурнєв.
Він додав, що йому більше подобаються 25-річні дівчата, бо з ними він відчуває себе молодшим.
Також повідомлялось, що Кароль показала себе без фотошопу і довела до скандалу.
Крім того, Тіна Кароль, нагадаємо, похвалилася результатами схуднення. Артистка зізналася, що побороти зайву вагу їй допоміг інший підхід до здоров'я.