Українська співачка Тіна Кароль поділилася новими роздумами про життя і кадрами, у яких вона позує в чорному тонкому платті з мереживами, більш схожому на нічну сорочку.

Артистка в своєму телеграм-каналі пояснила, що довго вже не веде свій щоденник, бо немає часу.

«А поштовху до цього рішення... Сісти і писати. Але єдине ,що відчуваю це те що я вчусь знову і я кайфую від цього. Здавалось би вже давно все знаєш і процеси і всі ризики, і підводні течії, і щиро знаєш що твоє цінне. А потім раптом новий виклик … і такий ну що…. Стрибаю в нове ? Чи ні! Я завжди за, в цьому проблема», - зізналася Кароль, додавши, що має на увазі ризик в абсолютно усьому.

Також Кароль порадувала своїх шанувальників новою порцією фото, які були зроблені у ліфті.

«Хочу бути ліфтером», «Ну яка ж гаряча!», «Королева», -коментують захоплені фоловери.

Додамо, днями український шоумен Олексій Дурнєв в інтерв'ю Маші Єфросиніній відповів на питання, чи міг би він закрутити роман з Кароль.

"Мені подобаються молодші дівчата. Тіна Кароль для мене, ніби з мамою в один клас ходила", - гостро пожартував Дурнєв.

Він додав, що йому більше подобаються 25-річні дівчата, бо з ними він відчуває себе молодшим.

Також повідомлялось, що Кароль показала себе без фотошопу і довела до скандалу.

Крім того, Тіна Кароль, нагадаємо, похвалилася результатами схуднення. Артистка зізналася, що побороти зайву вагу їй допоміг інший підхід до здоров'я.